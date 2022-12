De ouders van kinderdagverblijf Babilou in Kraainem leggen zich niet neer bij de sluiting opgelegd door het Agentschap Opgroeien. Zaterdag voerden ze een protestactie aan de crèche waar 54 kleuters worden opgevangen. Ze zijn ook een petitie gestart die zondagavond al 300 handtekeningen telde. “We zijn ons bewust van de onmiddellijke impact en gevolgen van deze situatie voor de ouders, maar over de veiligheid van kinderen kunnen we geen compromissen sluiten,” aldus Katrien Leten, de directeur van de keten met 16 crèches.

Misnoegde ouders starten petitie na sluiting crèche in Kraainem: “Dit is gewoon een afrekening”

Vrijdag moest kinderdagverblijf Babilou in Kraainem de deuren sluiten na de melding van een incident. De klacht zou afkomstig zijn van een (ex-)personeelslid. Het Expertisecentrum Kindermishandeling is intussen een onderzoek gestart. De directie van Babilou werkt daar volop aan mee. “We hebben ook onmiddellijk onze eigen interne controle- en onderzoekscmechanismen in werking gesteld om de situatie zo snel mogelijk op te helderen,” zegt directeur Katrien Leten uit.

Ouders voerden zaterdag actie aan de crèche en startten met een petitie om de crèche zo snel mogelijk weer te openen. Op een dag tijd werden al 300 handtekeningen verzameld. “Er zijn gewoon geen problemen in deze crèche”, schrijft iemand. “Eén persoon viseert hen met valse beschuldigingen. Dit is gewoon een afrekening. Beschamend.” Ook een oma getuigt. "Onze kleinzoon was heel gelukkig in de crèche. Zijn vriendjes en de zorgen van de kinderverzorgsters hebben ervoor gezorgd dat hij helemaal is opengebloeid. Twee maanden zonder zijn vrienden en vriendinnen gaan zijn ontwikkeling hypothekeren.”

De misnoegde ouders willen de petitie binnenkort overhandigen aan bevoegd minister Hilde Crevits. Babilou zoekt intussen een oplossing voor de kinderen. “Wij staan in nauw contact met de families om de best mogelijke regeling te vinden", zegt Leten. “We hebben aangekondigd dat we alles in het werk stellen om alternatieve regelingen aan te bieden. Dit kan bijvoorbeeld een tijdelijke plaatsing in een andere Babilou crèche zijn. Daarnaast hebben we ook een financiële compensatieregeling aangekondigd om de periode van tijdeljike sluiting in de best mogelijke omstandigheden voor hun kinderen door te komen.”