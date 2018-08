Mobiliteitsexpert: 'overeenkomst tussen communicatie Oosterweel en Ring rond Brussel'

Is er een overeenkomst tussen de plannen voor de herinrichting van de Ring rond Brussel en het dossier van de Oosterweelverbinding in Antwerpen? Volgens Wouter Van Dooren, professor Overheidsadministratie aan de Universiteit van Antwerpen, wel. Hij zegt dat de Vlaamse Overheid bij de aanpak van het Ringproject geen lessen trekt uit het Oosterweeldossier. Samengevat vindt van Dooren dat er al te veel beslissingen zijn genomen, waardoor de inspraak van de burger minimaal is.

Naar aanleiding van de herinrichting en verbreding van de Ring organiseerde de Vlaamse Overheid de voorbije maanden info- en inspraakmomenten voor de omwonenden. Volgens professor van Dooren van de Universiteit van Antwerpen was er tijdens die bijeenkomsten echter weinig gelegenheid tot inspraak. Zelf consulteerde hij de website werkenaandering.be die het Agentschap Wegen en Verkeer opstartte voor de herinrichting van de Ring. “Daar geeft men de indruk dat de belangrijkste beslissingen al genomen zijn,” zegt Van Dooren.

Oosterweel

Er is meer: volgens Van Dooren wordt er zelfs niet meer nagedacht of de Ring überhaupt verbreed moet worden. “Veel mobiliteitsexperts twijfelen daar aan. Velen van hen vrezen dat extra capaciteit meer verkeer zal aantrekken. Die discussie zou toch eerst grondig gevoerd moeten worden vooraleer er grote en dure beslissingen genomen worden,” aldus Van Dooren. De vergelijking met de wijze waarop het Oosterweeldossier in Antwerpen aanvankelijk werd aangepakt, dringt zich op. “Ook bij Oosterweel is er vrij snel een beslissing genomen die pas later gecommuniceerd werd naar de bevolking,” meent Van Dooren.

De werken aan de Ring starten volgend jaar, maar volgens professor Van Dooren is je stem laten horen nooit te laat.