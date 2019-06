Modder ruimen na onweersnacht

Nadat korte maar hevige onweders woensdagavond lelijk huis hielden in onze regio, hoofdzakelijk in het Pajottenland, waren de gevolgen ook vanmorgen op diverse plaatsen zichtbaar, onder meer in Lennik, Dilbeek, Halle en Gooik. Bewoners en brandweerlieden hadden her en der nog de handen vol met het opruimen van de smurrie.

De hele regio moest het in de loop van woensdagavond zwaar ontgelden. Over heel de regio moest de brandweerzone Vlaams-Brabant West 150 keer uitrukken. In onder meer Dilbeek, Gooik en Halle liepen tal van straten en kelders onder en zelfs waar vooraf zandzakjes waren geplaatst ter bescherming, was het op vele plaatsen toch weer ellende troef. Het zwaarst getroffen was Lennik, dat al voor de derde dag op rij te kampen kreeg met overlast. Ook vanmorgen vroeg viel er op talloze plaatsen nog heel wat smurrie op te kuisen.

RINGtv moest vanmorgen noodgedwongen weer eens de ronde van de puinruimers rijden. Het verslag van de nieuwe aflevering water-en modderruimen ziet u vanavond in ons nieuws.