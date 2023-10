Moeder parlementslid Maggie, ereburgemeester Eddie en Jan De Block overleden

José Van Kerckhove, de moeder van federaal parlementslid Maggie De Block (Open VLD), ereburgemeester Eddie De Block en Jan De Block is op 28 september overleden. Ze werd 83 jaar. José was graag gezien en een sterke vrouw. Er zijn inmiddels al meer dan tweeduizend steunbetuigingen voor de familie via verschillende sociale mediakanalen.

“Bedankt voor alles mama!” Die mooie en alleszeggende afscheidsboodschap postte zoon en ereburgemeester Eddie De Block op zijn Facebookpagina als eerbetoon aan zijn overleden moeder. “Ze was mijn trouwste supporter”, zegt Eddie De Block, die in 1994 verkozen werd als OCMW-voorzitter en van 2001 tot en met 2018 burgemeester was van Merchtem. “Ze zat altijd op de eerste rij in het publiek in de gemeenteraad. Ze was een echte steun voor mij. Haar overlijden is een harde klap. Ze verbleef sinds een paar jaar in woonzorgcentrum Ter Stelten en had alzheimer. Zoals het helaas gaat bij iedereen die deze ziekte heeft, is haar kaarsje uitgedoofd. Het zat eraan te komen. We gaan haar tijdens de plechtigheid eren, ze betekende heel erg veel voor velen.”

José was in Merchtem heel gekend. Dat blijkt ook uit de inmiddels meer dan tweeduizend steunbetuigingen op verschillende sociale media. Ze was weduwe van Jan De Block en echtgenote van Guy Biesemans, de voorzitter van Vief. Dat is een sociaal-culturele vereniging van en voor 60-plussers en gepensioneerden, in de volksmond ook nog bekend als de Liberale Seniorenbond (LSB) van Merchtem. Daarnaast was ze lid van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia. José laat drie kinderen na: Maggie, Eddie en Jan. Ze heeft vijf kleinkinderen, onder wie Merchtems schepen van Welzijn, Sociale Zaken, Basisonderwijs en Kermis Julie Asselman en twee achterkleinkinderen.

“Sterk karakter in alle eenvoud”, zijn de woorden waarmee de familie José als mens omschrijft in het rouwbericht. José Van Kerckhove wordt op woensdag 4 oktober 2023 om 11 uur herdacht in de aula GaandeweG in Merchtem aan de Burchtlaan 72. Nadien wordt de urne begraven op de begraafplaats in Merchtem. Wie wenst, kan condoleren op www.uitvaartenmoyson.be