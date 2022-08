Moestuinbakken brengen Rodenaars bij elkaar

Op verschillende plekken in Sint-Genesius-Rode zullen in de toekomst moestuinbakken opduiken. Daar kunnen bewoners groenten of fruit in kweken. De bakken komen er op vraag van het burgercollectief TomorRode. “Het is niet enkele de bedoeling een gezellige sfeer te scheppen, maar ook de buurt te verfraaien”, klinkt het.