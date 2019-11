Het was een medewerker van een tankstation die met de beelden kwam aanzetten. Daarop zou Théo Hayez te zien zijn die naar zijn hostel stapt. Het is evenwel nog niet duidelijk of het wel degelijk Hayez is die op de beelden staat. Als dat het geval is, dan kan het het onderzoek naar de vermiste Overijsenaar nieuw leven inblazen. Tot nog toe werd er vanuit gegaan dat Théo verdween in de buurt van een vuurtoren. De familie van Hayez heeft de beelden bezorgd aan de Australische politie.