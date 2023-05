Molenbeekse schepen van Onderwijs in de clinch met Dilbeek: “Gemeente moet dringend stoppen met exporteren van zijn miserie”

Sint-Jans-Molenbeek pikt het niet langer dat Dilbeek anderstalige kinderen doorstuurt naar scholen in de Brusselse gemeente. “De gemeente moet dringend stoppen met het exporteren van zijn miserie”, schuwt de Molenbeekse schepen van Onderwijs Jef Van Damme de harde woorden niet. Dilbeek reageert boos. “De laatste schooljaren zijn er tot vier keer méér Molenbeekse kinderen in Dilbeekse scholen ingeschreven dan omgekeerd”, zegt burgemeester Willy Segers.

De gemeente Dilbeek stuurt systematisch haar eigen anderstalige nieuwkomerskindjes door naar Molenbeekse scholen, zodat ze er zichzelf niet over moet ontfermen. Dat stelt schepen van Onderwijs Jef Van Damme. “Het is een schandalige praktijk die ook nog eens extra druk zet op de allerarmste gemeente van het land”, zegt Van Damme. “Na tevergeefs contact te leggen met het gemeentebestuur van Dilbeek, vraag ik nu via de pers aan de burgemeester Willy Segers (N-VA) en de onderwijsschepen Luc Deleu (Open VLD) om dringend te stoppen met het exporteren van hun miserie.”

De gemeente Dilbeek reageert boos op de uithaal van Van Damme. “Het is duidelijk dat de schepen de controverse niet schuwt”, zegt burgemeester van Dilbeek Willy Segers. “Het gaat om zware beschuldigingen aan onze gemeente, maar kan die niet staven met cijfers. Bovendien heeft het gemeentebestuur nog geen enkele melding binnengelopen vanwege de Molenbeekse schepen.”

De gemeente Dilbeek zegt dat als het kinderen doorschuift, dat niet doet uit slechte wil. “We hebben gewoon niet genoeg plaats in onze scholen. Er zijn momenteel zo’n 90 plaatsen tekort in de kleuter- en lagere scholen in Dilbeek”, zegt schepen van Onderwijs Luc Deleu. “Er wordt gewerkt om dat plaatstekort weg te werken. Er wordt alleszins geen onderscheid gemaakt op basis van taal of herkomst als we kinderen doorschuiven.”

Volgens Dilbeek gebeurt net het omgekeerde. De gemeente berekende dat 107 kinderen uit Dilbeek vorig schooljaar naar school gingen in Molenbeek. “Dat terwijl dat schooljaar 382 leerlingen in de Dilbeekse scholen waren die in Molenbeek wonen. De laatste schooljaren zijn er dus telkens bijna drie tot vier maal méér Molenbeekse kinderen in Dilbeekse scholen ingeschreven dan omgekeerd”, besluit burgemeester Segers.