Moskeeën en Troostbasiliek blijven extra bewaakt

Meteen na de aanslag in Nieuw-Zeeland maakte burgemeester Hans Bonte zich druk omdat OCAD geen extra maatregelen afkondigde voor moskeeën in ons land en dus ook die in Vilvoorde. Volgens Bonte zou het orgaan voor dreigingsanalyse extreemrechts zwaar onderschatten. In samenspraak met de korpschef en vertegenwoordigers van de moskeeën werd dan ook besloten om zelf extra patrouilles in te zetten.

“Na een toevloed van wansmakelijke haatberichten op sociale media en in mails over onder meer het in brand steken van moskeeën werd het toezicht zelf nog opgevoerd en aan de moskeeën agenten gezet bij drukke momenten,” zegt Hans Bonte.

Die controles blijven nog zeker een week van kracht en zijn intussen ook uitgebreid naar andere gebedshuizen. “Op vraag van de vertegenwoordigers van de Troostbasiliek, die zich ook bedreigd voelden, worden deze maatregelen ook daar toegepast. De maatregelen blijven van kracht tot het nieuwe overleg dat op 4 april plaatsvindt", besluit Bonte.