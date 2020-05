Moskee wordt gerenoveerd, uitbreiding van de baan

De moskee in de Hoogstraat in Zaventem wordt gerenoveerd, maar van de ambitiieuze uitbreidingsplannen die de moskee enkele jaren geleden had is geen sprake meer. “We zijn toch tevreden”, zegt voorzitter Akichouh Abderrahim. “Als de werken achter de rug zijn, kunnen we voor enkele tientallen jaren verder.”

De moskeevereniging Islah zag het een paar jaar geleden heel groot: de vzw had plannen om de gebedsruimte voor mannen te verdubbelen in oppervlakte en een nieuwe vleugel met vijf leslokalen of drie noodwoningen te bouwen. Er zou ook plek zijn voor 230 bezoekers, terwijl er vandaag iets meer dan honderd binnen kunnen.

De gemeente Zaventem zette haar voet echter dwars en ook een beroepsprocedure bij de provincie liep slecht af voor de moslimvereniging. Die stapte zelfs naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Vandaag is het stof gaan liggen en ligt er een intussen goedgekeurd alternatief op tafel. De moskee heeft een bouwvergunning aangevraagd, zonder uitbreiding. En daar staat de gemeente wel positief tegenover.

“We zijn tevreden dat we onze infrastructuur kunnen renoveren”, reageert de voorzitter van de moskee, Akichouh Abderrahim. “Het gaat tenslotte over gebouwen van meer dan honderd jaar oud. We gaan die dan ook grondig vernieuwen, en leidingen en installaties vervangen. Een aantal ruimtes en lokalen worden ook vergroot door een aantal muren weg te halen. Bij een van de woningen komt de dakverdieping op hetzelfde niveau als het aangrenzende gebouw.”

Wanneer de werkzaamheden zullen beginnen, is nog niet duidelijk. Er werden tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaarschriften ingediend tegen de plannen, waardoor de moskee zijn bouwvergunning op zak heeft.