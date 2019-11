Motorbende voor rechter na zware vechtpartij Halle

Tien leden van een motorbende moeten zich verantwoorden voor de rechter na een zware vechtpartij tussen rivaliserende motorclubs in Halle. Bij de vechtpartij, die vorig jaar plaatsvond, raakten drie personen zwaargewond. De verdachten riskeren celstraffen tot 20 jaar.

Tijdens de nacht van 13 op 14 april 2018 vond een zware vechtpartij plaats tussen twee rivaliserende motorclubs in café New Orient aan de Alsembergsesteenweg in Buizingen bij Halle. De inboedel van het ondertussen afgebroken clublokaal van MC Immortals werd volledig vernield. Bij de vechtpartij vielen ook drie zwaargewonden.

De Federale Gerechtelijke Politie van Halle-Vilvoorde kon na onderzoek tien verdachten identificeren. “Alle verdachten zijn mannen tussen de 26 en 54 jaar oud, afkomstig uit Oost- en West-Vlaanderen. Ze kunnen allemaal gelinkt worden aan motorclub MC No Surrender”, verduidelijkt het parket.

De tien verdachten zijn doorverwezen naar de correctionele rechtbank. “Ze moeten zich verantwoorden voor diefstal met geweld of bedreiging met verzwarende omstandigheden, vernieling of beschadiging met geweld of bedreiging van andermans roerende eigendommen met verzwarende omstandigheden, aanstoker van een vereniging van misdadigers, lidmaatschap van een vereniging van misdadigers, opzettelijke slagen en verwondingen met voorbedachten rade en werkonbekwaamheid, opzettelijke slagen en verwondingen met voorbedachten rade en vernieling van stedelijke afsluitingen”, aldus het parket van Halle-Vilvoorde. “De straffen voor dergelijke feiten kunnen oplopen tot 20 jaar cel.” De zaak wordt vermoedelijk begin volgend jaar behandeld.