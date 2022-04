Motte’Gebeuren zet Londerzeelse Burcht in de kijker

In Londerzeel vindt morgen het Motte’Gebeuren plaats. Het evenement zet de oude Burcht in het hart van de gemeente in de spotlights.

“De Burcht van Londerzeel is een uniek stuk levende geschiedenis in het hart van Londerzeel. Ontelbare mensen hebben bijgedragen aan het verhaal van de Burcht en haar bewoners en heel wat generaties hebben zich laten meeslepen door de kleurrijke legendes en de al even merkwaardige geschiedenis”, klinkt het bij de organisatoren.

Het Davidsfonds Londerzeel, de Landelijke Gilde, GHKLonderzeel, de Heemkundige Kring St.-Kristoffel en Take 2 pakken daarom uit met het Motte’Gebeuren. Morgen kan je in de kerk van Londerzeel onder meer kijken naar een tentoonstelling over de heraldische symbolen van de Burcht-eigenaars. Archeologen vertellen over de opgravingen van de Burcht eind jaren 80 en er is ook de première van de documentaire ‘De Burcht van Londerzeel’, die feiten en fictie over de Burcht op een rij zet aan de hand van interviews en uniek beeldmateriaal.