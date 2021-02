MoveTown-challenge daagt uit: "Samen sporten, deze zomer samen feesten"

De pandemie doet mensen minder sporten, maar soms ontstaan er toch leuke challenges. Eén daarvan is MoveTown. Daarbij is het de bedoeling om voor eind augustus een bepaalde afstand te lopen of te fietsen. Als je de afstand haalt, dan krijg je een ticket voor een exclusief feestje. Er hebben zich al 200 mensen hebben ingeschreven.

De MoveTown-challenge is simpel: daag jezelf uit om voor eind augustus een bepaalde afstand te lopen of te fietsen. Koop je uitdaging op de website, hou je gegevens bij met de sportapp Strava, en win een mooie prijs. “De basisuitdaging is 150 kilometer lopen of 750 kilometer fietsen”, zegt initiatiefnemer Maarten Raes. “Het is begonnen vorig jaar met een klein WhatsApp-groepje. De uitdaging om toen in een maand tijd 100 kilometer te lopen, werd een enorm succes.”

Aan die uitdaging plakt MoveTown nu dus een vervolg met een uitdaging voor zeven maanden. Inschrijven kan nog tot het einde van de maan. “Waar het feestje plaatsvindt? Dat blijft voorlopig geheim”, aldus Raes.