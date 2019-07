Museum inspiratiebron voor boek Dirk Vanderlinden

Gisteren, een halve eeuw na de lancering van Apoloo11, lieten we Dirk Vanderlinden al uitvoerig aan het woord over zijn boek en vandaag ontmoeten we twee medewerkers van het museum die een opmerkelijke rol kregen in De Jakobsladder.

De Jakobsladder is het zevende boek in de reeks van The Vandiesel Company. Een rode draad doorheen het boek is niet alleen de maanlanding, maar ook het Museum voor Kunst en Geschiedenis in Brussel. "Ik ben er een tijdje gelegenheidsgids geweest in het museum en wou de mensen die er echt werken graag in mijn verhaal betrekken", zegt auteur Dirk Vanderlinden.

Het museum wordt geleid door twee dames en zij kregen in De Jakobsladder een glansrol. "Ik had niet gedacht dat Dirk ons meteen zou gebruiken als personage in het boek. Toen hij hier gids werd, heb ik hem helemaal rondgeleid. Het is fijn dat hij dat allemaal heeft kunnen gebruiken als inspiratie voor zijn boek", zegt Britt Claes, de conservator van het museum.

Naast Britt krijgt ook algemeen directeur Alexandra De Poorter een rol in het boek. "Het is hier soms ook een thriller met elke dag nieuwe avonturen. Ik vind dit museum eigenlijk een hele goed plaats om inspiratie op te doen voor het boek", besluit De Poorter.

De Jakobslader is uitgeggeven bij Borgerhoff & Lamberigts en te koop in de boekhandel. Maar Dirk Vanderlinden doet ook een aantal exemplaren cadeau aan de kijkers van RINGtv. Waag je kans en stuur een mailtje naar nieuws@ringtv.be met het antwoord op de volgende vraag: wie was de eerste man op de maan? Eén uitgelote kijker wint bovendien in één klap de zeven van Dieselthrillers. Succes!