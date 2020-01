Museumtuin Kasteel van Gaasbeek goed voor 25.000 bezoekers

Net geen 25.000 bezoekers hebben vorig jaar een ticket gekocht voor de Museumtuin van Gaasbeek. Dat is een bijna een verdrievoudiging tegenover 2017, het jaar dat de museumtuin permanent geopend werd tussen mei en oktober. Twee jaar geleden was de museumtuin goed voor net geen 10.000 bezoekers per jaar.

Niet alleen de Plantentuin van Meise kan terugblikken op een succesvol jaar, maar ook de Museumtuin van Gaasbeek. De tuin werd in 1996 aangelegd en biedt een groot overzicht van traditionele en vaak uiterst zeldzame fruit- en groentesoorten, gekoppeld aan diverse ingenieuze snoeivormen (leivormen). De tuin, die in de loop van het jaar voor het publiek toegankelijk is van 1 mei tot en met 31 oktober, toont het vakmanschap van groenten- en fruittelers uit de streek zoals dat rond 1900 in kasteeltuinen werd toegepast.

Vorig jaar was de tuin goed voor 24.789 bezoekers. Dat is een opvallende stijging tegenover 2017. Toen klokte de tuin af op 9.696 bezoekers. Naast evenementen in de tuin zelf schrijft het Agentschap Natuur en Bos het grote succes vooral toe aan de activiteiten in het Kasteel van Gaasbeek zoals de expo 'Feast of Fools' die naar aanleiding van het Bruegeljaar werd georganiseerd. In augustus lokte ook de Venetiaanse optocht veel volk naar Gaasbeek.

In 2020 staan een aantal degustaties in de tuin op het programma zoals een wijnproeverij, buurproeverij, proeverij van groenten en fruit uit de tuin. Het Kasteel van Gaasbeek zelf gaat eind augustus van dit jaar dicht voor een drie jaar durende renovatie. Het kasteel moet in 2023 opnieuw de deuren openen.