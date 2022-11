In Halle zijn gisteren de repetities gestart voor ‘Dat heet dan gelukkig zijn’, een musical over het leven van Mary Boduin. De liedjesschrijfster heeft klassiekers als zoals ‘Dag vreemde man’ en ‘Gelukkig zijn’ op haar palmares staan.

‘Dat heet dan gelukkig zijn’ vertelt het levensverhaal van actrice en songwriter Mary Boduin. Een naam die bij velen niet meteen een belletje doet rinkelen, maar de liedjes die ze schreef, zoals ‘Dag Vreemde Man’ en ‘Gelukkig Zijn’ doen dat zeker wel. “Onder andere Ann Christy heeft heel veel liedjes van haar gezongen, maar ook Liliane Saint-Pierre”, vertelt productieleider en acteur Thomas Van Riet. “Ze heeft zelfs meegeschreven aan liedjes van Nicole en Hugo. Er zijn heel veel Vlaamse artiesten die haar teksten gebruikten. Maar nu vinden we het tijd dat zij eens in de schijnwerpers staat en dat doen we hier met lokaal talent uit Beersel, Halle en Meise.” Onder hen ook Katelijne Verbeke, Johan Kalifa Bals en zangeres Nina Butera. “Het is echt heel leuk om te doen. Ik ken de nummers ook allemaal dus dat maakt het heel plezant”, zegt Nina Butera.