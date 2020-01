In de Paterskerk in Halle werd vandaag een promovideo opgenomen van The Radar Station. De band kreeg enkele dagen terug te horen dat het één van de finalisten van de talentenwedstrijd De Nieuwe Lichting van Studio Brussel is. Het moment voor regiogenoten Jeroen Vanmulder en Tobias De Ryck om hun nummer 'Subtle Science' in een nieuw jasje te steken.

Muziek van The Radar Station weerklinkt in Paterskerk

Jeroen en Tobias zijn met de clip niet aan hun proefstuk toe. Eerder namen ze met The Radar Station al een nummer op in een leeg Brussels Expo. "The Radar Station wilde graag hun nummer volledig uitkleden en a capella zingen. Zo ga je echt tot hun muziek in de puurste vorm. Als alle instrumenten wegvallen komen de stemmen van de groep en het verhaal van het liedje pas echt naar boven", zegt Jeroen Vanmulder.

Voor de versie van Subtle Science werden ze muzikaal bijgestan door Pieter Van Dessel uit Affligem, beter bekend als Marble Sounds. "Ik kreeg de vraag van Tobias om mee te doen en ben met plezier ingegaan in op de vraag. Ik was al fan van het lied en de band", zegt Pieter Van Dessel. De promovideo zal via sociale media verspreid worden in de week na de stemming van De Nieuwe Lichting 2020.