N-VA Halle over parkeerbeleid: “Voorstellen gaan niet ver genoeg”

Het nieuwe parkeerbeleid dat Halle vorig jaar invoerde, beroerde de gemoederen. Meermaals werd er geprotesteerd tegen de invoering van nieuwe parkeerzones en de dure tarieven. Globaal gezien worden de parkeerzones nu eenvoudiger en goedkoper. “De voorstellen zijn alvast een stap in de goede richting. We gaan ze grondig bestuderen en dan bekijken of we voor of tegen stemmen op de gemeenteraad”, zegt Benjamin Swalens van oppositiepartij N-VA. “Maar afgaand op een eerste beoordeling gaan de voorstellen volgens ons niet ver genoeg.”

Begin dit jaar pleitte N-VA al voor goedkopere tarieven en eenvoudigere zones. Daarrond doet de meerderheid nu nieuwe voorstellen. Andere zaken vindt N-VA dan weer niet terug. “Vandaag is De Gooikenaar de enige randparking waar je gratis kan parkeren. Daar moet meer op ingezet worden. Zo kunnen de Spoorwegstraat en de toekomstige parking op het voormalig stadsmagazijn gratis randparkings worden”, aldus Swalens. “Hoog tijd ook dat Halle werk maakt van een digitale signalisatie met en duidelijke vermelding van het aantal vrije plaatsen.”

Op de komende gemeenteraad van 25 januari wordt het volledige plan uit de doeken gedaan.