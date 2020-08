Na Dilbeek versoepelt ook Halle mondmaskerplicht

Voor alle duidelijkheid: het dragen van een mondmasker blijft verplicht in het hele centrum van Halle, dus ook in de omgeving van het station en van het zwembad, en op locaties waar veel mensen samenkomen zoals sportvelden, openbare gebouwen, speeltuinen, het skatepark en op de hondenloopweides.

In het centrum van deelgemeente Lembeek geldt dan weer geen mondmakserplicht meer en dat is ook zo in het centrum van Buizingen. Ook in de Sint-Rochusstraat in Halle is het dragen van een masker niet langer verplicht, met uitzondering dan van het Dynastieplein. Tot slot mag je in de natuurreservaten en in de parken in Halle opnieuw genieten van een frisse neus zonder masker.