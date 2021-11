Na drie weken kan Zara solovlucht eindelijk voortzetten

De solovlucht rond de wereld van Zara Rutherford verloopt niet zonder slag of stoot. Nadat de 19-jarige pilote uit Sint-Genesius-Rode eerder in Alaska al een maand aan de grond stond, zijn de weergoden haar ook in Rusland niet gunstig gezind. Vannacht heeft ze haar tocht na drie weken wachten dan toch kunnen voortzetten.

Midden augustus vertrok Zara Rutherford voor een vlucht van 51.000 kilometer rond de wereld. Als de solovlucht lukt, wordt ze de jongste vrouw ooit die daar in slaagt. De bedoeling was om de tocht in twee tot drie maanden af te werken, maar in realiteit zal haar vlucht langer duren. Visumproblemen en het slechte weer hielden haar een maand aan de grond in Alaska, de voorbije drie weken moest ze ook geduldig wachten op beter weer in het Russische Ayan.

“De voorbije dagen was het weer al goed om op te stijgen. Zara was er klaar voor, maar er lag te veel sneeuw op het vliegveld waar ze moest landen”, meldt het team rond de pilote uit Sint-Genesius-Rode. “Vannacht is het dan toch gelukt en heeft ze haar tocht richting Kharabovsk kunnen voortzetten.”

Als alles volgens plan verloopt, vliegt Rutherford overmorgen door naar Vladivostok om van daaruit het Aziatische deel van haar solovlucht aan te vatten. Daarbij zal ze landen in onder meer Zuid-Korea, Maleisië, Indonesië, Singapore, Pakistan en India.