Na halve eeuw krijgt sportsite postuum naam van wereldkampioene wegwielrennen Nicolle Van den Broeck: “Pas dit jaar volgde Lotte Kopecky haar op”

De site aan de Sportschuur in Wolvertem wordt genoemd naar Nicolle Van Den Broeck. Daarmee krijgt wereldkampioene wegwielrennen Nicolle na een halve eeuw postuum de erkenning die ze verdient. Pas dit jaar kon Lotte Kopecky haar opvolgen als wereldkampioene. “Het is onbegrijpelijk dat Nicolle nooit eerder werd gehuldigd”, zegt gemeenteraadslid Karine Métens (Onafh.).

Nicolle Van Den Broeck groeide op en woonde in Sint-Brixius-Rode (Meise), in de buurt van de kerk. Haar moeder baatte in de buurt een frietkraam aan de snelweg uit, terwijl Nicolle opmerkelijke prestaties neerzette als wielrenster. “Zo veroverde ze in 1973 in Barcelona de wereldtitel wielrennen op de weg en kroonde ze zich vijf keer tot Belgisch kampioene (1969, 1970, 1973, 1974 en 1977)”, zegt gemeenteraadslid Karine Métens (Onafh.).

“Dat zijn zeer opmerkelijke prestaties, die hier om onbegrijpelijke redenen nooit echt in de verf zijn gezet. Zij is nochtans één van de pioniers van het Belgisch wielrennen voor vrouwen. Nu de sportsite in Wolvertem wordt heraangelegd, deed ik het voorstel om die naar haar te noemen.” “Ik vroeg wel eerst de mening van Agnes Dusart, de weduwe van Nicolle Van den Broeck, die in Middelkerke woont. Mevrouw Dusart was verheugd dat er eindelijk erkenning zou komen in Meise voor de prestaties van haar overleden partner. Ze vertelde me dat het Nicolle verdriet deed, dat er zo weinig aandacht was voor haar prestaties.”

“Haar overwinningen bleven, in vergelijking met die van generatiegenoten als Eddy Merckx en Freddy Maertens, helemaal in de luwte. Nicolle Van Den Broeck overleed in 2017 op 70-jarige leeftijd. Jammer genoeg heeft ze dus zelf niet meer mogen meemaken, dat de sportsite nu naar haar wordt genoemd.”

“Haar naam is ook opgenomen in de lijst van Erfgoedkring Berla. Daarin staan namen van personen van Meise, die omwille van bijzondere verdiensten genomineerd zijn voor het toekennen van namen van straten, pleinen, monumenten en andere gemeentelijke sites en locaties.” De sportsite Nicolle Van Den Broeck zal volgend jaar worden herschapen in een gloednieuw multisportterrein met drie beachvolleybalterreinen, outdoor fitness-toestellen, een hindernissenparcours en petanquebanen.

“De kostprijs wordt geraamd op 1 miljoen euro”, zegt schepen van Sport Jonathan De Valck (N-VA). “De werken zouden in het voorjaar 2024 kunnen starten. We vinden het belangrijk om namen van vrouwelijke rolmodellen toe te kennen aan plaatsnamen in onze gemeente. Eerder gebeurde dat met het Ann Christyplein aan het Cultuurcentrum De Muze. Nu zal er dus ook de sportsite Nicolle Van den Broeck zijn in Wolvertem.”