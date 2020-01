Na negen maanden onderhandelen akkoord over ontslagen bij UPS

Na bijna negen maanden onderhandelen is er een akkoord over het ontslag van 94 werknemers bij koeriersdienst UPS Diegem. Dat meldt Radio 2. De vakbonden vreesden dat de ontslagronde de voorbode zou zijn van een definitieve sluiting, maar in het akkoord wordt de werkzekerheid in Diegem beloofd voor de komende drie jaar.

In maart van dit jaar kondigde UPS aan in Diegem 94 banen te willen schrappen. Eén nachtploeg zou verhuizen naar een nieuw gebouw in Eindhoven, de administratie zou deels ondergebracht worden in lageloonlanden. Naast de ontslagen werd ook het contract van 17 werknemers ingekort. Tegen de plannen werd hevig protest gevoerd. De vestigingen van Eindhoven en Diegem werden geblokkeerd en tientallen koeriers trokken in colonne naar de hoofdzetel van UPS in Sint-Lambrechts-Woluwe.

Na negen maanden onderhandelen is er nu toch een akoord uit de bus gevallen. Het aantal ontslagen van 94 blijft gehandhaafd. "In het akkoord staan behoorlijke vergoedingen afhankelijk van de anciënniteit voor de ontslagen werknemers, zegt vakbondssecretaris Olivier Van Camp van de socialistische vakbond aan Radio 2. "Er is ook een goede begeleiding afgesproken naar een nieuwe job voor de ontslagen werknemers.

De vakbonden vreesden vooral dat de herstructurering een voorbode was van de definitieve sluiting van de vestiging in Diegem. "Een moeilijk punt in de onderhandelingen was dan ook de eis dat de vestiging behouden zou blijven. De directie belooft nu werkzekerheid voor de komende drie jaar voor de resterende 800 werknemers bij UPS in Diegem", aldus Van Camp.