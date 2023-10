Na vier jaar eindelijk uitspraak in zicht, bestuurder dodelijk ongeval Kayleigh riskeert drie jaar cel

Vier jaar na het auto-ongeval waarin de 14-jarige Kayleigh Leemans uit Asse het leven liet, is de zaak eindelijk behandeld voor de politierechtbank in Aalst. De jongeman die tijdens het ongeval vermoedelijk achter het stuur zat, riskeert drie jaar cel, een fikse boete en rijverbod van vijf jaar.

In de zomer van 2019 kwam Kayleigh Leemans om het leven bij een verkeersongeval in Nieuwekerken bij Aalst. Bij het dodelijke ongeval crashte een auto met daarin vier tieners tegen een geparkeerde oplegger. Twee jongeren raakten zwaargewond, Kayleigh overleefde de klap niet. De vermoedelijke bestuurder, amper 18 jaar op het moment van de feiten, bleek gedronken te hebben en had slechts een voorlopig rijbewijs op zak. Hij bleef ontkennen dat hij achter het stuur zat, maar volgens de rechter zijn er voldoende aanwijzingen om de man door te verwijzen naar de rechtbank.

Het is hoogst ongebruikelijk dat er zo veel tijd zit tussen een dodelijk ongeval en de zaak. Dat komt zowel door de verdediging van de nabestaanden als de verdediging van de bestuurder omdat het onderzoek naar de feiten niet grondig werd gevoerd. En dat de vermoedelijke bestuurder aan geheugenverlies lijdt en niet meer zeker weet wie er achter het stuur zat, helpt de zaak ook niet. Het Openbaar Ministerie eist drie jaar cel tegen de man, een geldboete en een rijverbod van vijf jaar. De beklaagde zou ook zijn rijexamens opnieuw moeten afleggen. De uitspraak in de zaak is op 16 november.