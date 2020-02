Nanosatelliet uit Rode de ruimte in

De nanosatelliet QARMAN, volledig ontworpen en opgebouwd door het von Karman Instituut te St-Genesius-Rode, is met succes gelanceerd. Het baanbrekende kleintje gaat voor 7 maanden de ruimte in.

Woensdagmiddag werd de nanosatelliet QARMAN, een creatie van het von Karman Instituut in St-Genesius-Rode, succesvol in een baan rond de aarde gebracht vanuit het Internationale Ruimtestation. Na 7 maanden zal Qarman zijn atmosferische terugkeer starten om gegevens te verzamelen en informatie te verzenden: met die info wil men analyseren hoe ruimtepuin zich gedraagt tijdens de terugkeer in de atmosfeer. Uiteindelijk doel is een puinvrije ruimte.

Het von Karman Instituut (VKI) is gespecialiseerd in stromingsdynamica, onder andere op het gebied van lucht- en ruimtevaart, sectoren waarin het wereldwijd de referentie is.