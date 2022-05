Nationale Bank legt de symbolische eerste steen van nieuw cashcenter in Zellik

In Zellik, deelgemeente van Asse, is de eerste steen gelegd van een nieuw cashcenter van de Nationale Bank. Vanuit zo’n cashcenter worden bankbiljetten en munten in omloop gebracht.

Vicegouverneur van de Nationale Bank Steven Vanackere en directeur Tim Hermans zakten vandaag naar Zellik af voor de eerstesteenlegging van het nieuwe cashcenter dat het huidige in het centrum van Brussel moet vervangen. “Vanuit zo’n center worden bankbiljetten en munten in omloop gebracht of uit omloop gehaald”, legt Vanackere uit. “Cashgeld wordt er gesorteerd, gecontroleerd op echtheid of beschadiging, opgeslagen of vernietigd. Het is de centrale plaats van waaruit geldtransporteurs vertrekken naar financiële instellingen of geldautomaten.” Zo’n cashcenter moet uiteraard aan strenge veiligheidsnormen voldoen. “Momenteel wordt het beton gegoten voor de bodem van de kluisinfrastructuur, zeven meter diep in de grond”, vertelt directeur Tim Hermans. Tegen de lente van 2024 moet het gebouw klaar zijn.