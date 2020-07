Natuurpunt koopt 22 hectare bos en weiland in Kampenhout

Natuurpunt koopt 22 hectare bos en weilanden in Kampenhout om het natuurgebied van de Groene Vallei uit te breiden. Met de aankoop is een puzzelstuk gelegd om de versnippering tegen te gaan. De natuurgebieden tussen Mechelen, Brussel en Leuven voelen namelijk al langer de druk van de oprukkende verstedelijking.

De Groene Vallei bestaat uit bijna 500 hectare beschermde natuur met kalkmoerassen, blauwgraslanden en broekbossen. Daar komt nu zo’n 22 hectare bij, zeg maar de grootte van 30 tot 40 voetbalvelden. De Groene Vallei is echter opgedeeld in geïsoleerde stukken. “Bedoeling is om die verschillende stukken natuur met elkaar te verbinden zodat een stuk robuuste natuur ontstaat, waarin plaats is voor zeldzame planten en dieren, maar ook voor avontuurlijke recreatie”, zegt Sarah Tilkin, coördinator LIFE Green Valleys.

Dat LIFE Green Valleys-project moet, met steun van Europa, kwetsbare en zeldzame natuur herstellen en uitbreiden. Tussen 2018 en 2025 zou maar liefst 5 miljoen euro geïnvesteerd worden in de natuur in en rond Kampenhout. “Kampenhout mag zich met natuurgebieden zoals Torfbroek en Hellebos tot de Europese top rekenen qua flora. Veel zeldzame plantensoorten, zoals inheemse orchideeën, vinden hier nog een toevluchtsoord”, zegt Stefan Vandevenne van Natuurpunt Pajottenland. “Op de nieuw aangekochte stukken zal kwetsbare natuur hersteld worden. In de bossen vinden we nu al prachtige voorjaarsflora, die we nog verder hopen uit te breiden.”