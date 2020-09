Negen verdachten in drugsonderzoek Ruisbroek blijven in de cel

De negen verdachten die eind vorige week werden opgepakt bij de ontmanteling van een professionele cannabisplantage in een loods in Ruisbroek blijven in de cel. De Brusselse raadkamer bevestigde vandaag hun aanhouding. De verdachten blijven nog minstens een maand in voorlopige hechtenis, maar kunnen wel nog in beroep gaan.