Niet alleen stadsvlucht maar ook jobvlucht van Brussel naar de Vlaamse Rand

Niet alleen een recordaantal Brusselaars ruilt de hoofdstad voor de Vlaamse Rand, ook meer en meer bedrijven maken diezelfde beweging. In 2020 waren het er zo'n 1.700. Daardoor is er volgens werkgeversorganisatie Agoria naast een stadsvlucht ook een jobvlucht, terwijl die jobs in Brussel hard nodig zijn. Voor de Rand betekent het extra economische activiteit en jobs, maar ook extra uitdagingen.

Het is niet alleen duurder wonen in Brussel, maar ook duurder ondernemen”, verklaart René Konings van Agoria Brussel. “Een Brusselse ondernemer die kantooreigenaar is moet veel meer voorheffing betalen. Het is drie keer duurder in Brussel dan in een Vlaamse gemeente. En met name Zaventem en Machelen-Diegem die vlak aan Brussel grenzen, zijn zelfs nog goedkoper.”

In Zaventem en Machelen schieten kantoorgebouwen dan ook als paddenstoelen uit de grond. Door die fiscale voordelen ruilen bedrijven, grote en kleine, Brussel voor de Rand. En hun werknemers. “De stadsvlucht en jobvlucht zijn communicerende vaten”, legt Konings uit. “De jobvlucht verergert die stadsvlucht. Het zijn vaak jobs voor hoog gekwalificeerden die naar Vlaams-Brabant gaan, dan verhuizen die werknemers mee richting Vlaanderen. Zo schiet Brussel zichzelf in de voet. Zowel de stadsvlucht als de jobvlucht betekent een achteruitgang van de fiscale inkomsten.”

Die inkomsten gaan naar de Rand. Al staan daar uitdagingen tegenover, zoals mobiliteit. “Meer mensen die er komen wonen, jobs die verhuizen, meer bedrijvigheid, dat betekent ook investeren in mobiliteit voor de Vlaamse Rand. Denk aan de uitbreiding van de Ring rond Brussel, de aanleg van fietssnelwegen, nieuwe faciliteiten als crèches en scholen. Dat zijn allemaal socio-economische veranderingen die op de Rand afkomen.”