"Niet handhaven verkeersveiligheid is gevaarlijk: wij schroeven niet terug"

De politievakbonden roepen hun achterban op om een maand lang geen boetes uit te schrijven. Op die manier willen ze protesteren tegen de regering die volgens hen de beloofde loonsverhoging niet nakomt. Niet alle politiezones gaan mee in die oproep van de bonden. Want net tijdens de eindejaarsperiode plannen heel wat zones verscherpte controles op verkeersinbreuken.

De vier politievakbonden roepen alle politiezones op om tussen 15 december en 15 januari niemand te verbaliseren voor overtredingen zoals telefoneren achter het stuur, het niet dragen van je gordel of fietsen zonder verkeerslicht. Maar niet alle zones gaan in op die oproep. In de zone KASTZE bijvoorbeeld, zal wél geverbaliseerd worden. “Ik wil wel bevestigen dat we veel begrip hebben voor de eisen van de vakbond, maar wij vinden het niet handhaven van de verkeersveiligheid erg gevaarlijk. Het eind van het jaar is een kwetsbare periode, dus wij schroeven niks terug,” aldus Filip Van Steenbergen, korpschef van KASTZE.

In de gemeenten Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst zal er dus ook tijdens de eindejaarsperiode ingezet worden op verkeersveiligheid. “We nemen deel aan BOB-campagnes en zijn ook een zone die nogal geïnvesteerd heeft in het handhaven van de snelheid, asociaal rijgedrag en gsm’en achter het stuur,” legt Van Steenbergen uit.

Toch wil de zone KASTZE tonen dat ze het eens is met de politievakbonden. “We hebben afgesproken met de burgemeesters van onze gemeenten dat we vanaf 15 december zwarte linten aan de deurklinken van onze voertuigen zullen hangen. Op die manier maken we het statement dat we de aantrekkelijkheid van het politieberoep willen vrijwaren.”