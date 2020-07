Niet meer verplicht gaan stemmen bij lokale verkiezingen

De Vlaamse regering wil de lokale verkiezingen grondig hervormen. De opvallendste wijziging is de afschaffing van de opkomstplicht. In 2024 zullen Vlamingen bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen niet meer verplicht zijn om naar het stemhokje te trekken. “De meest verregaande verandering in decennia in de werking van onze lokale democratie”, noemt Vlaams minster van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) het. De Vlaamse regering keurde net op zijn voorstel een voorontwerp van decreet goed dat komaf maakt met de opkomstplicht. Verder verdwijnt ook de invloed van de lijststem, alleen de voorkeurstemmen zullen nog bepalen of iemand al dan niet verkozen raakt. Ook de aanduiding van de burgemeester verloopt vanaf 2024 anders. De kandidaat met de meeste voorkeurstemmen in de grootste fractie van de coalitie, wordt automatisch burgemeester. De lijsttrekker van de grootste lijst krijgt vanaf 2024 twee weken lang een exclusief initiatiefrecht om een coalitie te vormen. De Vlaamse regering wil zo komaf maken met situaties waarbij met een voorakkoord de grootste lijst buitenspel wordt gezet.