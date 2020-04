Nieuw op RINGtv: docureeks Over de Top brengt oude sportverhalen tot leven

Vanaf zondag zie je een nieuwe reeks op RINGtv. Door de coronacrisis is er tijdelijk geen sportmagazine, maar in de plaats lanceren we ‘Over de Top’, een documentairereeks over sportclubs die ooit hoge toppen scheerden, maar later de afgrond zagen.

Over de Top is een vierdelige reeks met zondag in de eerste aflevering het verhaal van basketbalclub BAVI Vilvoorde. In 1996 pakte de club de titel en opende zo de poort naar de hoogste klasse van het basket. Maar het sprookje bleef niet duren en in 2006 ging de club failliet. Om het verhaal te schetsen dook journalist Jelle Beukelaers in de RINGtv-archieven. “Hij is beelden gaan opzoeken en trok ook naar de mensen die toen een rol hadden in het verhaal. Over de Top wordt zo een prestigieuze sportreeks waarmee we onze kijkers willen verwennen naar aanleiding van onze 25ste verjaardag,” legt hoofdredacteur Dirk De Weert uit.

Vreugde en ontgoocheling

Het tweede verhaal dat je binnenkort in Over de Top ziet is dat van voetbalclub Eendracht Hekelgem. Door het geld van een mecenas klom de club in korte tijd van de provinciale reeksen naar tweede nationale. Alweer een verhaal van vreugde die hoort bij succes, maar ook van ontgoocheling wanneer het dramatisch fout gaat. “Het verhaal van Eendracht Hekelgem is letterlijk over de top, want door omstandigheden is die club teruggevallen in de anonimiteit,” aldus journalist Jelle Beukelaers.

Menselijke verhalen

Over de Top overstijgt de pure sport en vertelt vooral menselijke verhalen. “Toen ik de hoofdrolspelers sprak, kwam er veel bij hen boven. Sommigen kregen echt een krop in de keel toen ze aan het vertellen waren,” zegt Beukelaers. En uiteraard zijn er niet alleen de verhalen, maar ook de beelden van toen. “Ons RINGtv-archief is van onschatbare waarde. 25 jaar lang hielden we alle beelden bij, het is dankzij die zorg dat we dit materiaal nu opnieuw kunnen tonen,” besluit De Weert.