Nieuw padelcentrum in Diegem mikt op bedrijven

In het Pegasus bedrijvenpark in Diegem in Machelen is vandaag een gloednieuw padelcentrum officieel geopend. Het complex maakt deel uit van de Garrincha-familie en telt 11 velden. De initiatiefnemers hopen dat de werknemers uit het bedrijvenpark in hun vrije tijd padel komen spelen.