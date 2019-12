Nieuw recordjaar voor toerisme in Vlaams-Brabant

In de eerste acht maanden van 2019 werd in Vlaams-Brabant 1.577.085 keer overnacht, een stijging met 1,9 procent in vergelijking met dezelfde periode het jaar voordien. Dat is een nieuw record voor het toerisme in Vlaams-Brabant.

Met deze stijging doet Vlaams-Brabant (+1,9 procent) het beter dan gemiddeld voor Vlaanderen (+0,5 procent). Het is vooral het binnenlands toerisme dat sterk steeg in Vlaams-Brabant. In absolute cijfers ging het in de eerst acht maanden van 2019 om een toename met 6,4 procent. De stijging was ook duidelijk merkbaar in het Hageland en Groene Gordel, de twee groene regio's in Vlaams-Brabant.

Volgens Swinnen is de toename onder meer het resultaat van de promotiecampagnes van Toerisme Vlaams-Brabant, die al heel wat jaren de provincie promoot als bestemming voor een korte trip of uitstap. "Sinds dit najaar zetten we Vlaams-Brabant in de markt als #dewandelprovincie met een promotiecampagne die ook focust op verblijfstoerisme. Gezien het succes van deze campagne verwachten we een verdere stijging van het aantal overnachtingen".