Nieuw sociaal overleg bij Makro in Machelen, vakbonden sluiten acties niet uit

Directie en vakbonden van de Machelse vestiging van waterhuisketen Makro hebben donderdag een nieuw overleg over het sociaal conflict dat op maandag 20 juli resulteerde in een dag van staking. Ook nu is in vakbondskringen te horen dat nieuwe syndicale acties niet uitgesloten zijn als de directie niet tegemoet komt aan de eisen.

Aanleiding voor de sociale onrust in deze Makro-vestiging is de mededeling van de directie een tweetal maanden aan het personeel dat Makro de niet-voeding wil afbouwen. Er is ook ongenoegen over het feit dat de afgelopen tijd de werkdruk steeg doordat het aantal tijdelijken en interimkrachten verminderde. De relatie in Machelen tussen de nieuwe directie die een tijd geleden werd aangesteld en de vakbonden is bovendien slecht.

De werknemers zijn volgens de vakbonden bijzonder ongerust over de consequenties van de geplande afbouw van het assortiment voor de tewerkstelling en eisen duidelijkheid over de toekomstplannen. De vakbonden wijzen hierbij op het feit dat de winkels tijdens de coronaperiode prima omzetcijfers gehaald hebben omdat het personeel zich uit de naad werkten. In ons land werken in totaal meer dan 1.000 mensen voor Makro, waarvan ongeveer 250 in Machelen.