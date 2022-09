Wie over het viaduct van Vilvoorde rijdt, zal het misschien al zien hebben opduiken: het gloednieuwe sorteercentrum van het Franse pakjesbedrijf DPD. Volgens burgemeester Hans Bonte is de komst van DPD naar Vilvoorde een troef voor de economische ontwikkeling van onze regio. In het sorteercentrum werken 350 mensen.

Nieuw sorteercentrum DPD in Vilvoorde verwerkt per dag 200.000 pakjes

Maar liefst 200.000 pakjes verwerkt DPD dagelijks in het sorteercentrum in Vilvoorde. Het is uniek omdat het een hub en depot combineert, en dat op twee verschillende verdiepingen. Daarmee verkleint DPD zijn voetafdruk. Dat doen ook de meer dan 700 zonnepanelen en de 160.000 liter regenwater die er kan worden opgevangen. Vilvoorde wordt het kloppende hart van DPD in België. “We zitten hier dicht bij de snelwegen, we hebben een ideale stad gevonden waar uitdagingen zijn voor werkgelegenheid. Daar kunnen wij ook ons steentje toe bijdragen”, zegt Richard de Haas, CEO van DPD Belux. “De e-commerce-markt is extreem aan het groeien geweest afgelopen jaren, maar wij zien dat we aan de vooravond van nog iets veel groter staan.”

DPD ziet namelijk nog een groot potentieel op vlak van e-commerce in ons land. Het pompt daarom 52 miljoen euro in de site. Het sorteercentrum wordt volgens de stad Vilvoorde een troef voor onze regio. “Dit is een katalysator voor de streek”, vindt burgemeester Hans Bonte (Vooruit). “Zonder hinder te creëren maar op een zeer duurzame manier, op een boogscheut van de luchthaven, aan de ontsluiting van de snelwegen.”