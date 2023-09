Nieuw stuk fietssnelweg klaar in Vilvoorde: “Wandelaars en fietsers ontdekken verborgen hoekje”

In Vilvoorde is een nieuw stuk van fietssnelweg F1 klaar. Die loopt over de oude terreinen van Forges de Clabecq en verbindt de Radiatorenstraat met de omgeving van het AZ Jan Portaels. “Het nieuw stuk fietssnelweg zorgt ervoor dat heel wat pendelaars niet meer door het centrum van Vilvoorde moeten fietsen” zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. “Ook voor de scholieren uit de buurt en de werknemers van het ziekenhuis is dit een hele verbetering.”

De aanleg van het nieuwe stuk fietssnelweg werd gefinancierd door provincie Vlaams-Brabant. De stad Vilvoorde bekostigde de Finse piste langs de fietssnelweg. “Het was opvallend dat de route snel in gebruik werd genomen zelfs tijdens de werken, nog voor de asfalt er lag. We hebben ook gemerkt dat de omwonenden dit verborgen hoekje zijn beginnen ontdekken. Er wordt hier al druk gewandeld; we zijn dan ook blij dat we ook plaats voorzien hebben voor de voetgangers", zegt Barbara de Bakker, schepen van mobiliteit in Vilvoorde.

De fietssnelweg wordt gebruikt als hefboom om de hele site op te waarderen. Zo werd ook de Baileybrug over de Zenne langs de fietssnelweg vernieuwd. “Met de aanleg van deze missing link tussen Mechelen en Brussel wordt Vilvoorde meer en meer een fietsknooppunt. De komende periode zal er ook een inhaalbeweging nodig zijn om voldoende fietsstallingen in de wijken te realiseren en middels aanpassing van de verkeersinrichting nog meer in te zetten op veilig fietsen”, besluit burgemeester Hans Bonte.