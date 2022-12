Nieuwbouw voor Eigen Thuis zal meer dan 10 miljoen euro kosten

Eigen Thuis heeft zijn plannen voor een nieuwbouw voorgesteld. De vzw biedt ondersteuning aan mensen met een beperking of chronische ziekte. Vlabzorginvest investeert meer dan 1 miljoen euro in het project dat op 10 miljoen euro wordt geraamd.

Het gebouw van Eigen Thuis, dat ondersteuning op maat biedt van mensen met een beperking of chronische ziekte is al jaren aan vervanging toe. Het aanbod in de Schildpadstraat in Grimbergen bestaat onder andere uit woon- en dagondersteuning, logeren en mobiele assistentie en begeleiding. “ We gaan van een capaciteit van 30 naar 60 mensen. Er komen 35 studio’s, vijf logeerkamers en 20 kamers in een zorghotel. Dat is een zorgverblijf voor mensen die nog niet naar huis kunnen, maar wel ontslagen zijn uit een ziekenhuis. Zij kunnen hier een aantal dagen of weken verblijven om zorg te krijgen”, zegt algemeen directeur Katty Sas.



Naast benefietacties, subsidies van de Vlaamse overheid, een erfpachtgrond van de gemeente om op te bouwen, krijgt Eigen Thuis ook middelen van Vlabinvest. Gedeputeerde Gunther Coppens overhandigde een cheque van ruim 1 miljoen euro aan Eigen Thuis en dat is ongezien. “In Halle-Vilvoorde is er een historische zorgachterstand die we moeten inhalen”, zegt de gedeputeerde. “Het is een belangrijk project waarbij zorg voor mensen met een beperking ook in kortverblijf wordt aangeboden.”

Als de planning vlot verloopt, moet de bouw in het voorjaar starten. De bouw zal zo’n 18 maanden duren.