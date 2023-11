Nieuwe campagne moet mensen naar dierenasiel lokken

In Vilvoorde is vanochtend een nieuwe campagne gelanceerd om mensen de weg te wijzen naar het dierenasiel. De campagne zal lopen op sociale media en op zo’n 300 bushokjes zichtbaar zijn. “De bedoeling is dat mensen niet alleen aan een dierenhandelszaak denken. Het is veel beter om eerst en vooral een kijkje te nemen in het asiel, want daar kan je echt fantastische dieren vinden”, zegt Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts.

Uit nieuwe cijfers blijkt dat er vorig jaar zo’n 48.000 dieren het asiel binnenstroomden. Iets meer dan 45.000 dieren verlieten het asiel. De uitstroom van dieren stijgt nu iets sneller dan de instroom, maar er zijn nog altijd veel dieren die in het asiel wachten op een nieuwe thuis. Daarom lanceert Vlaanderen een nieuwe campagne. Minister Weyts wil iedereen met een dierenwens aansporen om eerst en vooral een kijkje te nemen in het asiel. “We hebben alle asieldieren samengebracht op één website. Niemand moet nu nog zomaar naar een dierenhandelaar lopen: kijk eerst naar het prachtige aanbod in onze asielen”, zegt Weyts.

Alle dieren in erkende dierenasielen zijn ook online makkelijk terug te vinden via www.adopteereendier.be. Daar staan momenteel zo’n 2.100 dieren op die in erkende dierenasielen over heel Vlaanderen wachten op een nieuwe thuis. “Vlamingen met een hart voor dieren die ook zorg kunnen dragen voor een huisdier kunnen hun steentje bijdragen door te adopteren uit een asiel. Je kan in het asiel om je hoek echt een vriend voor het leven vinden”, getuigt Weyts. “Dat ondervind ik zelf elke dag als ik mijn eigen katten Frisco en Noël en mijn hond Sepp zie. Zij komen allemaal uit het asiel.”