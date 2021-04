Nieuwe editie van Leeshelden afgetrapt

Vandaag is de aftrap gegeven voor een nieuwe editie van de Leeshelden, een project dat kinderen uit het tweede en derde leerjaar helpt met lezen. Zij kunnen via hun school geselecteerd worden voor het traject dat plaatsvindt in de bibliotheken van Herne, Sint-Pieters-Leeuw, Galmaarden, Gooik, Affligem, Dilbeek en Ternat.

Wekelijks komen de Leeshelden samen in de bibliotheek om boeken te lezen die speciaal voor hen werden geselecteerd. Vervolgens bespreken de kinderen samen met een gevormde vrijwilliger het boek. Dat gebeurt aan de hand van spelletjes, bouwen, acteren, fantaseren of andere creatieve activiteiten. Leeshelden is vooral een interactief project.

Leeshelden begon een paar jaar geleden in de bibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw en is door het succes opgepikt door de provincie en uitgerold in meerdere gemeenten. “De kwaliteit van ons onderwijs staat of valt met de kwaliteit van het lezen. Zeker in de Vlaamse Rand is het belangrijk dat alle kinderen goed Nederlands kunnen lezen. Dat helpt hen op school en in hun latere beroepsleven,” benadrukt Gunther Coppens (N-VA), gedeputeerde voor Onderwijs en Vlaams karakter.

Ook Vlaanderen investeert mee in Leeshelden. “Naast de verplichte taalscreening in de derde kleuterklas, verscherpte eindtermen en taalstimulerende projecten, lanceerden we deze legislatuur ook 22 projecten ‘Lezen op school’. Leeshelden kadert in dit initiatief,” aldus Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).