Nieuwe fase herinrichting Bergensesteenweg, verkeer richting Halle wordt omgeleid

De komende zes maanden is de Bergensesteenweg ter hoogte van de werfzone afgesloten voor verkeer dat richting Halle wil rijden. Er wordt dan ook heel wat verkeershinder verwacht. “Om het lokale omleidingsverkeer te spreiden zijn er twee omleidingen ingesteld, via de Jan Vanderstraetenstraat, de Frans Timmermansstraat en de Georges Wittouckstraat of via de Eugène Ghijsstraat, de Golden Hopestraat, de Groot-Bijgaardenstraat en de Ruisbroeksesteenweg”, meldt het Agentschap Wegen en Verkeer. “Richting Brussel rijden blijft altijd mogelijk.”

De werken aan de Bergensesteenweg zijn in oktober van vorig jaar gestart. Over een lengte van 2,5 kilometer wordt de drukke verkeersader helemaal heringericht. De werken worden opgesplitst in acht fasen en zullen tot 2026 duren.