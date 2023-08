Nieuwe gravelbiketocht van Groene Rand tot Pajottenland en terug

In Steenhuffel is de eerste editie van Gravalhalla aan de gang, een nieuw gravelfeest in Vlaams-Brabant. Deelnemers kunnen kiezen tussen een tocht van 100 of 165 kilometer, waarvan de helft offroad plaatsvindt. De organisatie is in handen van Grit!, het gravelplatform van Grinta!.