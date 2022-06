Nieuwe gravelroute neemt fietser mee door land van Geuze en Lambiek

Toerisme Vlaams-Brabant heeft een nieuwe route gelanceerd die het Pajottenland via grindwegen, bospaden en autoluwe fietswegen doorkruist. De route is 97 kilometer en telt 1.000 hoogtemeters. “Vlaams-Brabant telt vele gravelwegen en daarom maken we werk van een gravelaanbod dat de troeven van de streek ten volle uitspeelt”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor toerisme.

Na Dwars door het Hageland, de Dijleland Gravelroute en de Cornet Gravelroute door de Brabantse Kouters is de Geuze Gravelroute de vierde gravelroute van Toerisme Vlaams-Brabant. “De route neemt de fietser mee door de mooiste Bruegellandschappen. De tocht vertrekt aan het gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw en voert langs heel wat topplekken in het Pajottenland. De rozentuin Coloma, de kastelen van Beersel en Gaasbeek, de vierkantshoeve Bree-Eik, het Hallerbos en het park Ter Rijst liggen op het parcours”, zegt gedeputeerde Gunther Coppens.

Het is een pittig traject voor de geoefende gravelrijder die een geuze of lambiek wel weet te smaken. “Die inspanning kan namelijk beloond worden met een streekbier in één van de brouwerijen, zoals Oud Beersel, Boon en Lindemans, of in sympathieke dorpscafés die de fietsers op de route passeren”, besluit Coppens.