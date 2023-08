Nieuwe huisartsenwachtpost voor Druivenstreek in Wezembeek-Oppem: "Mobiliteit kan probleem zijn voor senioren"

Een 70-tal artsen zal vanaf 1 september in een beurtrol de permanentie verzekeren in de nieuwe huisartsenwachtpost in Wezembeek-Oppem. Die komt in het Medisch Centrum voor Huisartsen in de faciliteitengemeente. Maar in Hoeilaart hebben Okra en de Seniorenraad bedenkingen bij nieuwe huisartsenwachtpost. Volgens hen is die moeilijk bereikbaar.

“Van Hoeilaart naar Wezembeek-Oppem, dat kan je niet met het openbaar vervoer doen. Heb je geen auto of chauffeur, dan lukt het gewoon niet”, zegt Gilberte Marchant van de Hoeilaartse seniorenraad. “Maar het gaat niet alleen om de senioren. Een mama met een kindje met hoge koorts kan misschien in haar paniek niet tot in Wezembeek-Oppem geraken.”

“Het is altijd een zekere afstand, daar kunnen we niet om heen”, zegt Anja Van Nuffel, coördinator van de Huisartsenwachtpost Druivenstreek. “Op dit ogenblik mochten de inwoners bij hun huisartsenpraktijk gaan in Hoeilaart zelf en het zal nu inderdaad een eindje verder zijn. Maar in vergelijking met andere regio’s valt de afstand eigenlijk wel mee.”

Een tweede grote bekommernis van de senioren in Hoeilaart is of alle dokters het Nederlands wel machtig zullen zijn. “De zeventig huisartsen die hier gaan samenwerken zijn allemaal die hier al werkzaam zijn”, reageert Van Nuffel. “Zij hebben in hun eigen praktijk ook een heel divers publiek hebben onder hun patiënten. Ze spreken dus sowieso veel talen. Ik denk dat dat dus niet voor problemen zal zorgen.”