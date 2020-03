Nieuwe maatregelen: recyclageparken moeten dicht, Comeos beperkt aantal klanten in warenhuizen

De maatregel komt er nadat de voorbije dagen heel wat mensen naar het recyclagepark trokken. “De recyclageparken in Vlaanderen kampen met een abnormale stijging van het aantal bezoekers. Nog te veel mensen trekken tegen de richtlijnen in naar het recyclagepark voor niet-noodzakelijke bezoeken", zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Ze brengen daarmee niet alleen zichzelf en het personeel, maar de hele bevolking in gevaar. Te veel mensen op een beperkte oppervlakte is nefast voor de verspreiding van het coronavirus."

Comeos, dat de warenhuizen in ons land vertegenwoordigt, treft ook extra maatregelen. "Het aantal klanten in een winkel wordt beperkt tot 1 per tien vierkante meter, betalen met cash wordt afgeraden en we vragen klanten om met een meter afstand van elkaar te winkelen. Het is ook best dat je alleen naar de winkel komt", besluit Comeos.

Foto: Intradura