Nieuwe metrotoestellen in Brussel

Het gaat om het M7-type. Komende zomer zet de MIVB de eerste van 43 nieuwe metro's in op lijnen 1 en 5, en 2 en 6. Ze zijn wat groter en comfortabeler en kunnen op termijn ook zonder bestuurder over het net rijden. “Daarvoor wordt een eerste teststukje gemaakt tegen 2023, omdat je daar ook poorten en perronwanden voor nodig hebt zodanig dat er een automatische metro kan rijden. Maar de 43 exemplaren die we nu gekocht hebben zullen kunnen dus ingezet worden om zelfstandig te rijden”, vertelt An Van Hamme van de MIVB.