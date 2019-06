Nieuwe PMD-zak nog niet voor meteen

Remco Evenepoel uit Schepdaal (Dilbeek) heeft zopas zijn eerste profzege geboekt. In de Belgium Baloise Tour won het negentienjarige supertalent van Deceuninck-Quick-Step de tweede rit, met aankomst in Zottegem. Hij pakt ook de kop in het klassement en staat morgen te blinken in de leiderstrui...