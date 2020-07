Vanavond start op RINGtv de nieuwe reeks ‘Zomer van de Korte Keten’. In de reeks zet de zender verse, lokale producten van bij de boer in de kijker. We volgen het parcours van de grond tot in onze mond.

In coronatijd moesten mensen in hun kot blijven. Het was de tijd dat ze heel wat dingen hebben ontdekt waar ze voorheen niet bij stilstonden: hun buren, hun straat en hun lokale producenten. “De provincie zet de komende maanden de streek in de kijker via de actie ‘Zomeren in Vlaams-Brabant’, zegt gedeputeerde Monique Swinnen. “RINGtv heeft voor de actie een bijzonder concept voor ontwikkeld. Ze bezoeken woensdag een land- of tuinbouwbedrijf in de streek om het verhaal van de producent te horen. Op vrijdag volgt dan een kookprogramma waarin producten uit de regio verwerkt worden en in het weekend een combinatie van beiden.”

Het wordt een zomer waarbij het water je in de mond komt. De ‘Zomer van de Korte Keten’ zal acht weken lang lopen de zender. Vanavond starten we onze tocht in bio-boerderij Den Diepen Boomgaard in Grimbergen.