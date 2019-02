In 2017 vatte MIRA het plan op om deels via crowdfunding geld in te zamelen voor een nieuwe, krachtige telescoop voor de volkssterrenwacht. De publieksfinanciering was een succes en dankzij de steun van een aantal sponsors wist MIRA het bedrag bijeen te harken. De nieuwe telescoop werd gisteren ingewijd in Grimbergen. De nieuwe koepel kreeg de naam ‘Frank Deboosere’ naar de bekende weerman die al jarenlang kind aan huis is bij MIRA.