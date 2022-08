Nieuwe vestiging Cru in brouwerij Eylenbosch zoekt dringend personeel

Eind september opent belevingsmarkt Cru de deuren in de voormalige brouwerij Eylenbosch in Schepdaal. Maar Colruyt Group, de holding achter Cru, is nog dringend op zoek naar medewerkers voor de vestiging. Ondanks het organiseren van een jobmarkt, raken heel wat vacatures niet ingevuld.

Na Overijse, Antwerpen en Gent opent er eind volgende maand ook in Schepdaal een vestiging van Cru. De winkel zal 800 vierkante meter groot zijn en biedt verse producten aan. Er komt ook een plek waar je een hapje kan eten. Maar voldoende personeel vinden om dat aanbod te verzekeren, blijkt niet te lukken. “We zoeken nog een vijftiental mensen, zowel winkel- als zaalpersoneel en ook koks,” vertelt Jo Spiegeleer.

Tien andere medewerkers komen over van andere Cru-vestigingen. Nog 7 anderen worden vrijgemaakt vanuit andere functies bij Cru. De belevingsmarkt zal op die manier eind september sowieso de deuren openen, maar hoopt snel langdurig nieuw personeel te vinden. “Wie graag in de horeca werkt, maar niet van de wisselende en late uren houdt, kan zeker. Bij ons aan de slag. We doen min of meer hetzelfde, maar sluiten om 18u30. Zeker voor mensen met een gezin is dat ideaal,” aldus De Spiegeleer.