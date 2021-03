Nieuwe winkel Albert Heijn komt in Vilvoordse stadsbuurt Vier Fonteinen

Over enkele maanden opent Albert Heijn België een nieuw filiaal in Vilvoorde. De winkel komt aan het Broekplein. Voor de supermarktketen een ideale plek omdat het gloednieuwe, autovrije Broekplein het kloppende hart van de nieuwe buurt Vier Fonteinen zal worden.

Een nieuwe buurt waar wonen, werken, leven en ontspannen naadloos in elkaar klikken: daar bouwt het partnerschap tussen de stad Vilvoorde, de Vlaamse Waterweg en Matexi aan. Samen zijn ze volop bezig met het ontwikkelen van de nieuwe stadsbuurt 4 Fonteinen.

Naast Albert Heijn zullen er nog heel wat buurtondersteunende functies komen, zoals onder andere een apotheek en de school GO! Tangram, die er in september zijn deuren opent voor 240 leerlingen. De Kruitfabriek is dan weer een creatieve mengelmoes van start ups, events, een crèche, een fietsherstelplaats en zoveel meer. En aan de overkant van Albert Heijn komt het nieuwe park De Molens én de site wordt binnenkort verbonden, dankzij een gloednieuwe fiets- en voetgangersbrug, met het Domein 3 Fonteinen.

Hans Bonte, burgemeester van Vilvoorde: “Met de komst van AH in Vier Fonteinen komt er ongetwijfeld ook opnieuw extra leven in dit nieuw stadsdeel. AH is niet alleen een nieuwe speler in het Vilvoords winkelaanbod, maar ook een hefboom om van de oude vervuilde Kanaalzone een aantrekkelijk leefgebied te maken langs het water.”

“Zo’n nieuwe buurt vraagt om een supermarkt die kan inspelen op de behoeften van bewoners en voorbijgangers”, treedt Didier Cortois, schepen voor Economie van de stad Vilvoorde bij. “Albert Heijn vestigt hier zo meteen een nieuwe winkel en vervult precies die functie. De winkel wordt niet alleen een fijne winkelplek voor de toekomstige bewoners en mensen die hier werken, maar ook voor iedereen die woont in de nabijgelegen wijk het Broek. Die kunnen straks te voet komen winkelen. Ook met de wagen is de winkel uiteraard vlot bereikbaar.”

Momenteel legt Matexi de laatste hand aan het gebouw waarin Albert Heijn, vanaf juni, de deuren zal openzwaaien. Klanten zullen er hun wagen kunnen parkeren in de ondergrondse parking. Bovenop de commerciële sokkel worden 136 appartementen ingericht.