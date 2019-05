Nijpend personeelstekort zet Vlaams-Brabantse ondernemingen onder druk

De arbeidsmarkt in Vlaams-Brabant staat onder druk. Werkgevers vinden niet voldoende geschikt personeel en draaien daardoor met hun bestaande personeelsploeg vaak overuren. Dat blijkt uit een onderzoek van UNIZO. De Unie van Zelfstandige Ondernemers pleit voor meer samenwerking tussen de arbeidsbemiddelingsdiensten en voor een grotere investering in openbaar vervoer rond Brussel.

In Vlaams-Brabant breekt het aantal vacatures de laatste jaren alle records. Het aantal werkzoekenden daalde daarentegen. Werkgevers hebben het moeilijk om geschikt personeel te vinden. Bijna de helft van de werkgevers zegt volgens het onderzoek van UNIZO dat het een lopende vacature al eens stop zetten, omdat er geen geschikte kandidaten reageerden. Meer dan tachtig procent zegt grote problemen te ondervinden bij het zoeken naar personeel. Daardoor stijgt de druk op de werkgevers en hun personeel, want vaak kloppen zij extra uren om het werk gedaan te krijgen.

UNIZO ziet een aantal redenen voor het nijpende personeelstekort. De vergrijzing speelt een rol, waardoor de babyboomgeneratie stilaan uit treedt. Jongeren studeren langer en zijn dus minder snel beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Bovendien groeit de economie en stijgt dus het aantal jobs.

Arbeidsbemiddelingsdiensten & mobiliteit

De ondernemersorganisatie ziet mogelijke oplossingen om meer talenten te bereiken en te overtuigen van een job in Vlaams-Brabant. Zo bepleit het een beleid waarbij de arbeidsbemiddelingsdiensten VDAB, Actiris en FOREM over de gewestgrenzen heen gegevens van werkgevers en werkzoekenden kunnen uitwisselen. Ook moet er meer geïnvesteerd worden in mobiliteit. Een betere bereikbaarheid van bedrijven, onder meer met het openbaar vervoer en met de fiets, is volgens UNIZO essentieel om meer mensen op de werkvloer te krijgen.